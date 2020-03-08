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開賽打出20比0優勢 黃蜂螫火箭

最新更新：2020/03/08 18:38

（中央社夏洛特7日綜合外電報導）美國職籃NBA夏洛特黃蜂隊今天開賽便拉出20比0攻勢，隨後繼續保持領先，終場以108比99擊敗來訪的休士頓火箭隊。黃蜂後衛羅齊爾（Terry Rozier）攻下全隊最高24分。

火箭當家球星哈登（James Harden）雖攻下全場最高的30分，還有10籃板及14助攻的「大三元」表現；但他在全隊20次失誤中也占高達10次。

黃蜂則有另一名後衛葛理翰（Devonte Graham）斬獲23分，前鋒華盛頓（PJ Washington）貢獻22分，中鋒澤勒（Cody Zeller）挹注13分，前鋒布里吉斯（Miles Bridges）也有10分表現，讓黃蜂在下半場大部分時間都保持兩位數的領先。

黃蜂這一勝避免主場4連敗，且今天表現維持強勁直到最後，躲過本賽季許多場比賽出現領先隊伍在結束前遭逆轉勝的局面。

火箭前鋒科溫頓（Robert Covington）今天貢獻25分，包含7個3分球；替補上場的葛林（Jeff Green）也挹注20分。

不過，火箭仍吞下3連敗，也是賽季的第3次3連敗。後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天休息沒有上場，影響火箭隊頂級的攻擊火力。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1090308

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