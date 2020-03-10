獅隊加深屬地主義 盼亞太棒球村盡快完工

中華職棒統一獅隊領隊蘇泰安（左）10日表示，台南市政府近年積極承攬國際賽事，皆獲好評，也希望亞太棒球村趕快完工，讓民眾有優質看球環境。右為台南市觀光旅遊局吉祥物魚頭君。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月10日

（中央社記者楊啟芳台南10日電）中華職棒統一獅今天與台南市政府開合作記者會，加深在地結合，獅隊領隊蘇泰安表示，希望亞太棒球村第二期盡快完工，讓球迷有更好的看球環境，目前預計2022年至2023年可完工。

獅隊本季與台南市府加深合作，推出在地行銷主題，還新設計台南假日限定版球衣。獅隊領隊蘇泰安表示，「台南市政府近年積極承攬國際賽事，包括U12（世界盃）獲得很好成績，也希望亞太棒球村趕快完工，市民有最優質的看球環境」。

亞太棒球村第一期少棒球場已於去年U12世界盃時啟用，第二期成棒球場部分，蘇泰安指出，工程已發包出去，需要幾個月規劃，「當然也希望加快一點進度，但還是要以市政府那邊為主，目前預計2022、2023年可以完成」。

獅隊今年會想要更緊密與市政府結合，蘇泰安說：「我們之前就有陸續在合作，但希望有更多系統性，落實屬地主義，促成更大規模。」蘇泰安指出，主場球衣的經費部分是由球團負擔，市府則是補助基層棒球隊進場看職棒。

不過目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中職票房勢必受到影響，蘇泰安說：「各行各業一定會受到影響，但球團還是會執行防護措施，讓球迷進場看球更安心。」

獅隊內部管理部分，蘇泰安指出，球星見面會皆取消，球團內部也要每天量體溫，啦啦隊應援區前一排不會安排座位，「至於是否強制戴口罩、座位是否採梅花座，還要等聯盟持續討論、決定，現在每週都會召開領隊會議」。（編輯：張芷瑄）1090310