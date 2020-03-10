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熱身賽全壘打暴增 中職：非庫存球有提前準備

最新更新：2020/03/10 19:23

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職官辦熱身賽全壘打滿天飛，今天賽前19場比賽出現64轟，讓人聯想到過去「彈力球」時期；武漢肺炎也影響用球供應商華櫻，但聯盟回應有提前準備，開季用球至少夠用2個月。

中職官辦熱身賽2月28日開打，今年增加味全龍隊，對戰組合更多，熱身賽場次增加，目前為止19場比賽打完，5隊總計敲出64發全壘打，平均一場比賽至少敲出3轟，中信兄弟7戰19轟、數據最驚人。

過去7年來官辦熱身賽統計，2014年總計12場比賽僅出現5轟，2015年12場比賽出現18轟，2016年8場比賽出現12轟，2017年12場比賽出現21轟，2018年11場比賽敲出19轟，去年11場比賽敲出16轟，平均數字都比今年來的低。

富邦悍將隊總教練洪一中受訪時曾經提到「球的彈性不錯」，但也補充說打者的擊球力道好，目前看到的全壘打都打的很紮實，可能是球員練得多；多數投打者都認為球沒有太大的差異，可能因為開打較晚，打者調整進度較快，加上各隊測試新人投手多，才會有明顯差異。

但也有球團透露，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）影響，中職比賽用球供應商華櫻2月底反應，因為工廠在中國，作業受到影響，各隊加訂的比賽用球將延遲出貨，觀察近幾場熱身賽，也出現比賽用球品質不穩定的狀況，不確定是否有關聯。

聯盟副秘書長王惠民回應，1個月前就有注意到比賽用球可能會受到影響，發文給各球團控管比賽用球，各球隊春訓用球暫不供應比賽用球，將球留至正式官辦熱身賽及例行賽使用，目前中職用球量至少可以供應2個月，官辦熱身賽用球也是今年新訂的球、非庫存球，不可能用之前恢復係數偏高的庫存球，華櫻中國工廠陸續復工，應該不會對中職比賽造成太大影響。（編輯：吳協昌）1090310

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