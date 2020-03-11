雙MVP合拿64分 火箭退灰狼終止4連敗[影]

（中央社休士頓10日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭球星哈登今天攻下37分，隊友衛斯布魯克也獲27分，兩名曾獲年度最有價值球員（MVP）的大將聯手拿下64分，在主場率隊以117比111擊退明尼蘇達灰狼，終止近期4連敗。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）在第3節尾聲率隊打出10比0攻勢，哈登（James Harden）緊接著在第4節初砍進兩記三分球，讓球隊以99比89首度領先達兩位數。

瑞佛斯（Austin Rivers）在第3節時間終了前，砍進一記壓哨三分球，讓火箭克服一度73比80落後的劣勢，在打完3節後，反以83比80超前。

這場讓火箭終止4連敗的比賽中，哈登與衛斯布魯克加起來36次出手、命中22球，其中還包括哈登10投5中的三分球，兩人今天也分別貢獻7次助攻。

從火箭板凳出發的高登（Eric Gordon）、瑞佛斯這場比賽分別攻下16分、11分，科溫頓（Robert Covington）則有10分進帳。

在灰狼隊方面，羅素（D'Angelo Russell）拿下全隊最高28分、5次助攻，埃爾南戈麥斯（Juan Hernangomez）有18分、10籃板的「雙十」成績，強生（James Johnson）貢獻16分，卡佛（Jarrett Culver）、瑞德（Naz Reid）分別拿下12分、11分。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1090311