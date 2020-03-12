憂心疫情 夢想家等4隊請求ABL延緩賽事

（中央社記者黃巧雯台北12日電）武漢肺炎疫情持續升溫，考量球員健康安全，ABL寶島夢想家今天表示，與菲律賓火焰、香港東方以及澳門黑熊商討後，已聯合向ABL請求全面延緩賽事。

因應武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），造成東南亞職業籃球聯賽（ABL）部分賽事延期，先前聯盟提出各隊可前往第三地比賽方案，不過夢想家認為，搭飛機仍會使球員暴露於傳染風險之中，對球團也造成額外負擔，且損害球迷的觀賽權益，因此並不贊同。

寶島夢想家籃球隊董事長張承中表示：「亞洲地區開始要求各地旅客入境後必需隔離、觀察，深信ABL也難以編排餘下賽事，今日NBA也停擺，全球疫情可能持續或惡化。」

在無法達成共識，疫情持續擴大情況下，夢想家今天與菲律賓火焰、香港東方、澳門黑熊聯合發布聲明，將向聯盟請求暫緩賽事，張承中表示，主要考量球員及公眾健康，也期盼球迷諒解。

先前因憂心武漢肺炎疫情，加上賽程安排不明朗情況下，夢想家陣中3名洋將塔克（Anthony Tucker）、華金斯（Ryan Watkins）、杰倫楊（Jerran Young）已暫時返回美國與家人團聚，而教練朱里雅斯（Kyle Julius）後來也返回加拿大。（編輯：屈享平）1090312