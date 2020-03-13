NBA停賽球員虧大 柯瑞每場損失千萬

（中央社記者黃巧雯台北13日電）武漢肺炎疫情衝擊，NBA暫時停賽，球員損失巨大。根據勞資協議，若因不可抗力因素缺席比賽，每錯過一場比賽，球員就要損失年薪1.08%，以金州勇士隊柯瑞為例，每一場就損失43.5萬美元（約新台幣1326萬）。

以目前聯盟最高薪金州勇士隊明星後衛柯瑞（Stephen Curry）為例，年薪4023萬1758美元（約新台幣12.26億元）的柯瑞，一場比賽恐損失43.5萬美元，由於目前勇士隊本季剩餘17場比賽，若比賽皆取消，估計柯瑞損失738.7萬美元（約新台幣2億2518萬元）。

猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）昨天感染武漢肺炎消息一出後，NBA宣布全面暫停本季剩餘賽事，隊友密契爾（Donovan Mitchell）也傳出染疫，NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，由於武漢肺炎仍持續流行，估計比賽至少中斷30天。

NBA例行賽原定進行至4月15日，季後賽從4月18日展開，總冠軍賽6月4日起開打，至於停賽30天是否意味著本季提前結束，席佛表示：「有可能，但我現在還沒辦法掌握更多訊息。」

值得注意的是，NBA賽季停擺，除了影響NBA門票、週邊商品以及轉播權利金收入外，現在還可能衝擊球員薪資。

不過，柯瑞可能不是損失最慘重的球員，洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）雖然一場比賽損失40.43萬美元（約新台幣1233萬元），但因湖人還有19場比賽未打，恐損失768萬美元（約新台幣2.34億元）。（編輯：吳協昌）1090313