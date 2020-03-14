武漢肺炎警示全面升級 國家隊返台不進國訓中心

（中央社記者龍柏安台北14日電）體育署競技組組長洪志昌今天表示，由於中央流行疫情指揮中心今天將歐洲27國及杜拜旅遊疫情建議提升至第三級警告，還在國外的代表隊返台後，將先不進入國訓中心。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在歐洲大爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，考量申根區域國家人員流動密切，除原已列第三級的義大利外，將其他歐洲含英國在內的申根國家（共27國）與杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級警告，返台入境後須居家檢疫14天。

中華羽球代表隊目前正在英國伯明罕參加全英羽球公開賽，代表隊預計下週二上午陸續抵台。

總教練蔡佳欣坦言，即便高雄國家運動訓練中心提供選手快篩檢測，但仍會擔心病毒在潛伏期間恐有驗不出染病的風險，因此會配合國家防疫政策，返台後先進行居家檢疫14天，確認安全無虞後才會回到國訓中心。

事實上，中華羽協早已著手替選手另尋訓練場地，不過隨著歐洲疫情升溫、旅遊警告升級，屆時選手返台必須待在家中不得外出，這套備案已無法採用。

蔡佳欣無奈地說：「沒辦法計畫趕不上變化，現在已經不是有錢就可以解決的問題，不過BWF（國際羽聯）已公布奧運積分賽暫停至4月12日，往好處想，影響不算太大。」

至於原本在亞塞拜然巴庫參加體操世界盃的「鞍馬王子」李智凱，則因西班牙選手出現發燒症狀，最後中華隊教練團決定不下場出賽，也將於今晚搭機，預計經土耳其轉機明天傍晚飛抵台灣，由於土耳其並未含括在這次旅遊警告升級的國家內，因此選手返台不需進行14天的居家檢疫。

洪志昌強調，事後西班牙選手篩檢後呈陰性，不過中華隊得知消息後就留在飯店休息，返台後也不會回到國訓中心，將會先暫時留在北部訓練。

而早一步返台的中華拳擊代表隊，則不受這次旅遊警告升級影響，全隊目前已陸續返回母隊訓練備戰。（編輯：吳協昌）1090314