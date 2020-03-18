璞園衝刺下半季 簽上季冠軍賽MVP賈西亞

（中央社記者龍柏安台北18日電）桃園璞園建築總教練麥班達今天表示，為了衝刺下半季賽事，他們昨天和上季總冠軍賽MVP、本季效力東南亞職業籃球聯賽的洋將賈西亞簽約，就是盼能穩住球隊在下半季的戰績。

中華籃協今天發布新聞稿，表示璞園已完成更換洋將手續，本週將登錄曾在SBL超級籃球聯賽效力過的洋將賈西亞（Charles Garcia），註銷打了2週賽事的米勒（Quincy Miller）。

賈西亞過去曾效力過台灣銀行與富邦勇士，上季他隨富邦奪得隊史首冠後，也與球團續約轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，ABL日前宣布賽季無限期延，才讓賈西亞成了「自由球員」。

上週就盛傳賈西亞要加入璞園，不過麥班達一再否認，今天他強調，事實上球隊昨天才和賈西亞簽約，且簽約前球隊原本還有3至4名考慮人選。

麥班達坦言，依照過往情況來看，所有新來的洋將要適應SBL這個聯盟，大多需要2週以上的時間，「下半季每場比賽都很重要，我們沒有時間等待他們適應，所以最後最保守的選擇，就是選擇賈西亞」。

而璞園先前的洋將米勒，總計出賽5場，場均留下15分、9.6籃板與2.8助攻的成績單，麥班達表示，米勒的條件很好，但是表現起伏落差太大，在下半季戰績吃緊的前提下，換人是不得已的選項。

第17季SBL下半季自3月7日開打，璞園目前出賽5場，戰績繳出3勝2負。（編輯：張芷瑄）1090318