疫情蔓延印度訓練場關閉 辛度等羽球好手停練

（中央社記者康世人新德里19日專電）受武漢肺炎疫情影響，想在東京奧運奪冠的印度羽球好手辛度，從全英公開賽回國後正自我隔離14天，但大問題是練習場地關閉，沒有地方可練習。

在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響下，南部的泰倫加納省（Telangana）迄今有4起確診病例，省政府下令所有學院、訓練營關閉到31日，包括辛度（Pusarla Venkata Sindhu）平常受培訓的海得拉巴（Hyderabad）戈比昌德國立羽球學院（Sai Gopichand National Badminton Academy）。

即使印度體育部希望參加奧運的體育選手能在這段日子裡加強訓練，但在2019年冠狀病毒疾病疫情影響下，戈比昌德羽球學院等學院的訓練場地和體育館都暫時不開放。

印度羽球總教練戈比昌德（Pullela Gopichand）告訴「印度斯坦時報」（Hidustan Times），他和辛度等到英國伯明罕（Birmingham）參加全英公開賽（All England Open）的人都是從伯明罕中轉杜拜和杜哈（Doha）等地返回印度，需要隔離14天，

戈比昌德說，根據泰倫加納省政府一項通知，要求所有室內、室外體育館和訓練營關閉到31日；球隊必須照省政府命令行事，球員健康是最重要的，然後再看之後怎麼做。

他說，戈比昌德羽球學院已讓警方檢查是否已關閉，海得拉巴市有16個機構不遵守政府命令，被吊銷執照。

辛度的父親拉瑪納（PV Ramana）說，他們必須找到一種方法，讓辛度毫無風險地繼續練習。要參加奧運的選手必須處於準備狀態，否則很難獲勝。東京奧運沒有延後，距離現在只剩下4個月。

拉瑪納說，體育部長李繼竹（Kiren Rijiju）曾說，應允許準備參加奧運的選手持續練習。最好的辦法就是讓那些確認參加奧運的羽球選手繼續練習，「我們可以採取預防措施，保持距離，繼續培訓」。

戈比昌德說，每個羽球選手現在都在家中訓練，且5月沒有比賽。他認為不著急，讓選手休息一下。健康很重要，在當前情況下球隊必須小心，他給球員的建議是待在家中，遵循他們日常健身訓練計畫。

辛度在全英公開賽四強賽中被日本選手奧原希望擊敗，無緣冠亞軍賽；但戈比昌德之前仍發下豪語，認為辛度是東京奧運羽球女子單打金牌的最大熱門。（編輯：郭中翰）1090319