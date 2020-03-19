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球員能較快受篩檢挨轟 NBA有話說

最新更新：2020/03/19 15:25

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國大批民眾得久候才能等到武漢肺炎篩檢，美國職籃NBA的球員卻得以迅速受檢，挨批根本是「富人採檢」。NBA總裁席佛（Adam Silver）今天受訪時捍衛聯盟決定。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）先前抨擊說，「KD」杜蘭特等4名布魯克林籃網球員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，NBA許多球隊得以接受篩檢。

包括籃網、猶他爵士、波士頓塞爾蒂克、多倫多暴龍與洛杉磯湖人隊的球員都已在私人設施受檢。

白斯豪貼文時雖預祝籃網確診球員早日康復，但也不客氣地說「在許多重病患者等採檢的同時，不應有NBA球隊全隊採檢」。

「採檢不該是為了富人，應該是為了病人。」

席佛今天接受ESPN訪問時表示，NBA有8隊受檢。他雖承認白斯豪批評有理，但也捍衛安排球員受檢的決定，他說，NBA是依照公共衛生當局建議採取行動。

席佛說：「我當然了解他的論點是說，當情況已嚴重到要像戰時那種檢傷分類來防疫的時刻，我們卻可獲得這種待遇，很讓人遺憾；所以最根本的議題顯然是檢測不足。」

「我只能說，在NBA這個案例上，我們是遵照公共衛生官員建議。」

席佛還表示，儘管還不知道NBA何時才能復賽，但聯盟正在考慮其他選項，包括可能舉辦慈善表演賽，端視疫情持續多久而定。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1090319

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