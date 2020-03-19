巴克利25分13籃板 台啤輕取九太拉5連勝

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣啤酒今天靠著洋將巴克利攻下全場最高的25分、13籃板，全場最多握有19分領先，最終以77比69擊敗九太科技，在第17季SBL超級籃球聯賽下半季拉出5連勝。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在板橋體育館進行2場比賽，由於新北市長侯友宜上午宣布，明日起未來2週新北市所有封閉型場館將暫停開放，也讓SBL今天賽事結束後，接下來得先暫停2週。

台啤上半場打完，就以44比34取得雙位數領先，下半場開打後，第3節則一度將分差擴大至19分。

一路落後的九太，第4節雖把落後縮小至個位數，不過回頭台啤很快再將分差拉開，九太最後2分37秒內靠著一波6比0攻勢止血，最終以8分之差吞敗，並苦吞下半季的6連敗。

台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）全場累積22投10中，包括3分球5投中2，繳出25分、13籃板、3助攻與2抄截，賽後他坦言，就是努力打球，並盡力去做好自己會做的事。

由於今天比賽結束後，SBL又要面臨2週暫停，對此巴克利搞笑地表示，下半季開打前，他就在自己的房間裡待了2週，現在不過就是再來一次而已。（編輯：唐聲揚）1090319