奧運延賽早有準備 體操唐嘉鴻備戰不受影響

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣體操名將「台灣貓王」唐嘉鴻，早在3月初就已做好奧運恐將延期的心理準備，教練翁士航也提前更改訓練計畫，讓唐嘉鴻朝全能項目發展，希望藉此提升專項的表現。

2020東京奧運預計今年7月24日開幕，不過受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，日本首相安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）通電話，提議延後1年舉辦。

翁士航受訪時坦言，當時疫情全面爆發，就已想過奧運延期的可能性，也提早做出因應，「我們把訓練計畫分成3個階段，分別是只延半年、延後1年和延後2年，每階段都能銜接，所以影響不大。」

近來一直在著手準備單槓新動作的唐嘉鴻，目前「秘密武器」成功率仍維持在6成上下，翁士航則大膽讓唐嘉鴻朝全能項目邁進，他解釋「全能會使用到身體的肌群更多，只要他全能進步，也能帶動他在專項上的表現。」

翁士航透露，目前唐嘉鴻在全能的總分，概略來說至少提升了2分以上，而目標是「將他全能總分提升至87分，這當中除了修正一下E分（執行分）會被裁判扣分的動作，也加入一些更高難度的動作，也希望未來他能朝全方位發展。」

至於「鞍馬王子」李智凱的教練林育信則表示，奧運延期大家都有預期，也都有心理準備，他強調，「延期對我們來說是優勢，畢竟台灣目前菁英體操選手年紀都很輕，有更多時間訓練選手表現應該可以更好。」

林育信也說，目前國際上優秀的男子體操選手，年紀普遍比較大，奧運一旦延後，對這些資深選手恐會造成較大影響。（編輯：孫承武）1090324