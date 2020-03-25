NBA首名出櫃球員柯林斯 自曝染武漢肺炎

（中央社記者龍柏安台北25日電）前美國職籃（NBA）球員柯林斯在推特上公開表示，自己武漢肺炎篩檢的結果呈現陽性。而他當年也是北美4大職業運動史上，首名公開宣布出櫃的現役球員。

柯林斯（Jason Collins）在推特上表示，他相信自己是因為3月初赴紐約參加布魯克林籃網榮耀之夜活動時，感染了武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），「我最初的症狀出現在3月11日，嚴重的頭痛，沒幾天後我就開始出現發燒還有咳嗽。」

柯林斯呼籲所有和他一樣染疫的民眾：「請保持安全，且持續與社會保持距離。」他並感謝所有第一線與病毒奮戰的醫療人員，也稱這些人才是「真正的英雄」，他盼國內的確診人數可以盡快趨緩，因為若確診人數不斷增加，恐將摧毀國內的醫療系統。

2013年柯林斯接受運動畫刊專訪時，公開宣布出櫃，成為北美4大職業運動史上，第一個以現役身分出櫃的球員，隔年他也入選時代雜誌全球100名最具影響力人物。

柯林斯NBA生涯共打了14個球季，並在2014年球季結束後退休，他也是NBA Cares關懷活動大使，而他的雙胞胎弟弟賈倫柯林斯（Jarron Collins），目前則是金州勇士隊的助理教練。（編輯：張雅淨）1090325