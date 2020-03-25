緯來兄弟轉播權利金談不攏 持續溝通中

負責中職中信兄弟轉播的緯來，本季有可能破局，緯來體育台台長文大培今天表示，目前仍在跟兄弟持續溝通。圖為2019年10月1日中信兄弟拿下第15座季冠軍，場內破萬球迷開心拋下黃色彩帶。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北25日電）負責中職中信兄弟轉播的緯來，本季有可能破局，緯來體育台台長文大培今天表示，目前仍在跟兄弟持續溝通，並強調沒有砍權利金，只是兄弟今年希望漲3成權利金，緯來則盼漲1成。

文大培表示，緯來2017年本來轉播富邦悍將及兄弟的主場比賽，不過2018年開始只剩兄弟，所以談判模式不同，且2018年開始兄弟把製播權拿回去，因此兄弟要將一筆製作費給緯來。

文大培指出，兄弟去年因為彭政閔要退休，漲了3成權利金，「我們也同意了，但事實上去年收視率並沒有成長，40歲以上從0.362掉到0.360，15至40歲從0.300掉到0.292。」

兄弟本來今年和緯來提出再漲3成權利金，但文大培說：「收視率每年在掉，廣告收入也是，數字不會騙人，所以今年我們提出漲1成就好，都在往上加，絕對沒有砍，還是有拿出誠意來，兄弟給我們的製作費價碼也一樣。」

目前緯來和兄弟仍在溝通中，且緯來有優先續約權，如果其他家出更高的價碼，文大培說：「如果我OK就咬牙答應，但法律上他們找其他家的價碼要拿出證明給我們看才行。」

文大培表示，一直希望能與兄弟有好結果，「如果沒有，就走一步算一步，離中職開打還有2個多星期。」

兄弟領隊劉志威回應，球團因應數位媒體分流時代，必須要有更多因應、提供更多服務，「至於轉播權利金，也不是只依據收視率來評斷權利金，這是有歷史淵源的，不是只單就今年來看，就不回應商業談判的事情。」

兄弟今天宣布，除了去年固有的網路轉播合作夥伴，愛爾達、麥卡貝、LINE TODAY及Yahoo奇摩運動，今年增加與Twitch合作，除了例行賽轉播外，將於Twitch上開立官方頻道，可以免費收看或付費訂閱。（編輯：張雅淨）1090325