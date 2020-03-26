費德瑞捐款助同胞抗疫 溫網下週研議是否延後

（中央社日內瓦/倫敦26日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞捐款超過100萬美元，協助「最弱勢」的同胞度過武漢肺炎危機。另外，溫布頓錦標賽主辦單位下週將召開「緊急會議」，商討是否延期或取消賽事。

拿下20座大滿貫冠軍的費德瑞（Roger Federer）和他的妻子今天捐出100萬瑞士法郎（約新台幣3087萬元），表示當前瑞士對抗全球大流行疫情之際，沒有人應該被拋下。

根據最新統計，瑞士的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例已突破1萬，其中153人死亡。

現年38歲、世界排名第4的費德瑞在社群媒體Instagram上說：「對大家來說，目前都是具有挑戰性的時刻，而沒有人應該被拋下。蜜爾卡（Mirka）和我決定以個人名義捐款100萬瑞士法郎，給最弱勢的瑞士家庭。」

「我們的捐助僅僅是開始，期望其他人可以參與，支持更多需要幫助的家庭，一起攜手度過危機！保持身體健康！」

另外，溫布頓網球錦標賽原本預定6月29日在倫敦展開，但疫情持續擴散影響許多體育賽事的時程，這場草地大滿貫賽可能成為下一個延期的主要賽事。

溫網主辦單位全英俱樂部（All England Club）昨天聲明表示：「我們可以證實，鑒於疫情，正持續詳細評估2020年錦標賽的各種可能情況，包括延期或取消比賽。」

「全英俱樂部預計下週召開一場緊急會議，為了做好準備，我們正與草地網球協會（LTA）、世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（ITF）和其他大滿貫賽事密切溝通。」

法國網球公開賽是今年剩餘3項大滿貫賽事中最先因武漢肺炎疫情而延期的比賽。法國網球公開賽原定在5月24日到6月7日舉行，但已延至9月20日舉辦，主辦單位法國網球協會（FrenchTennis Federation ）延期的舉措也惹怒一些選手。

法國網球公開賽的新日期就在美國網球公開賽結束後僅一週，並與拉佛盃（Laver Cup）撞期。（譯者：黃靖貽/核稿：林治平）1090326