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中日龍15人曾與確診武漢肺炎阪神虎隊球員接觸

最新更新：2020/03/28 20:46

（中央社記者謝靜雯台北28日電）日職阪神虎隊藤浪晉太郎等3名球員確診武漢肺炎，中日龍隊球團代表加藤宏幸今天表示，中日隊約有15人與其中之一的伊藤隼太有接觸，目前持續確認接觸情況，並詢問專家建議採取措施。

藤浪晉太郎26日成為首名確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的日職球員，14日曾一同吃飯的兩名隊友長坂拳彌、伊藤隼太也出現喪失味覺的症狀，於27日確診。

中日隊20日至22日曾於名古屋球場與阪神虎隊舉行二軍練行賽，中日龍隊球團代表加藤宏幸今天表示，球隊中有包含球員在內共15人曾與伊藤隼太接觸，包括互動時的距離、談話的時間、是否有身體接觸，都需要逐一了解。

加藤宏幸表示，從最終接觸日22日算起2週潛伏期，會特別注意球員的健康狀況，也告知球員若有嗅覺、味覺異常的情況需要回報，目前沒有收到相關回報，球團會詢問專家建議，持續討論相關應對措施。

為避免武漢肺炎疫情再擴大，中日隊一、二軍明起休兵2天，包括名古屋球場、室內練習場都禁止球員進入，也控管球員外出行動，名古屋球場和鄰近的球員宿舍都將進行消毒。（編輯：吳協昌）1090328

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