棒協掌握旅外球員動向 張景淯宋文華31日解禁

（中央社記者謝靜雯新北30日電）受武漢肺炎疫情影響，台灣旅美球員陸續返台，中華棒球協會初步調查目前球員動向，江少慶、林子偉等人留美訓練，13名球員已返台，張景淯、宋文華明天解禁，預計返回母校練球。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，美職各球團陸續要求球員離開訓練基地，台灣旅美球員也陸續返台，不少旅美球員尚在兵役列管期，其餘球員多曾效力中華隊，棒協擬提出協助在台訓練方案，同時調查了解目前球員狀況。

旅美水手隊投手張景淯、教士隊投手宋文華為最早一批返台球員，按照當時規定進行自主健康管理，管理期間至今天，明天解禁後張景淯預計回台體大上課練球，宋文華也會回母校國體大練球。

道奇隊投手鄭浩均、林暉盛，費城人隊投手林鋅杰、徐基麟，都需隔離至3月31日。至於先前傳出可能染疫的紅襪隊投手劉致榮，以及海盜隊野手鄭宗哲隔離至4月1日，劉致榮經紀公司已經發出聲明否認染疫傳聞。

響尾蛇隊林凱威、陳聖平、林家正，印地安人隊野手張育成、皇家隊投手王志庭等人，目前也都已經回台，持續14天居家檢疫。

水手隊投手陳偉殷、紅襪隊野手林子偉、教士隊投手胡智為、巨人隊投手鄧愷威、老虎隊投手江少慶、遊騎兵隊投手黃暐傑、印地安人隊捕手朱立人，目前都留在美國訓練。（編輯：張雅淨）1090330