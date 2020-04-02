味全龍揭曉吉祥物造型 應援曲將陸續曝光

（中央社記者楊啟芳台北2日電）中華職棒味全龍隊今天揭曉吉祥物造型，今天起到15日止將開放球迷命名。另外，雖然二軍戰未開放觀眾進場，但龍隊已製作應援曲，將陸續上傳網路，邀請球迷一起學習。

味全龍的新吉祥物，造型是一隻戴著紅色頭盔的白色小龍，頭盔上還有著白底的大寫英文W字樣，服裝顏色亦是以紅色為底。

味全龍表示，球團創辦人魏應充自球隊復出後，一直關心球員，過去也常到球隊視察。近期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，魏應充也透過家人轉達對球隊的關心，叮嚀球團妥善照顧球員。

因應防疫需求，龍隊嚴格落實減少人員進出球場的聯盟規定，因此未安排「新人」吉祥物到球場跟球迷見面，先在網路上跟球迷照面。同時也趁連假期間，邀請所有球迷、龍迷們，一起來替味全龍的吉祥物命名。

即日起到15日止，只要參與命名的球迷，就有機會可抽到2000元味全龍商城購物金和吉祥物拍立得乙張，獎項共有3名。

味全龍隊應援影片，從今起將陸續上傳至味全龍官方Youtube頻道，由啦啦隊長勛雞與啦啦隊女孩「小龍女」帶領球迷一起學習應援動作，其中包括了朱祥麟、郭天信等球員個人應援曲以及局間應援歌曲。（編輯：屈享平）1090402