U18東岸聯盟花體練兵 玉山盃有信心與強隊抗衡

U18東岸聯盟花蓮體中3日與西苑高中交手，花體林逸翔（左）投打有表現，單場4安、後援1.2局穩守，率隊以6比5拿勝。中央社記者謝靜雯攝 109年4月3日

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟花蓮體中今天與西苑高中交手，花體林逸翔投打有表現，單場4安、後援1.2局穩守，率隊以6比5拿勝；花體總教練劉義傳說，備戰玉山盃選拔賽，有信心聯隊能與西部強隊抗衡。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，花蓮體中今天預賽最後一戰與西苑高中交手，西苑首局靠著保送、短打推進，杜家逸二壘打、先馳得點，花體3局靠著安打、捕逸、高飛犧牲打追回1分，4局再靠著失誤、保送、安打、超前比數。

西苑5局下半再起攻勢，靠著單場2安、1保送、1次守備失誤，單局攻下3分，花體6局靠著單局3次四壞保送、1次觸身球保送，接連2支安打，追回3分，兩隊比賽後半段各得1分，花體順利拿下勝利。

西苑預賽戰績3勝2敗、明天將打5、6名排名賽。花體總教練劉義傳對於球員此次表現算滿意，也提到對於此次投手群的守備滿意，短打攻勢投手抓三壘的跑者成功率很高。

花蓮體中今年取得縣內代表權，將與玉里高中組成聯隊，參加玉山盃青棒賽（U18亞青國內選拔賽），劉義傳表示，兩名高二主力投手曾祈勳、林逸翔，沒有意外的話都會在名單中，預計以高二球員為主力，花體應會選入12名球員，「相信我們可以成為一股勢力，也足夠與西部強隊抗衡」。（編輯：謝雅竹）1090403