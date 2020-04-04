潘文輝5局6K好投壓平鎮 U18東岸聯盟穀保2連霸

2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽4日進行冠軍戰，由穀保家商（圖）與平鎮高中交手，穀保投打發揮，終場以5比3奪勝，順利完成U18東岸聯盟2連霸。中央社記者謝靜雯攝 109年4月4日

（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟冠軍戰，穀保家商與平鎮高中交手，穀保家商「火球男」潘文輝5局飆6K、好投壓制，穀保打線適時串聯搶分、終場以5比3拿勝，完成U18東岸聯盟2連霸。

東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍戰，由兩支西部青棒強權交手，穀保家商派出最快球速破150公里的投手潘文輝先發，今天總計用76球投5局，沒被敲出安打，投出6次三振，1次四壞保送、1次觸身球保送，沒有失掉分數。

穀保家商首局就有攻勢，周委宏率先二壘打，幫助球隊開啟攻勢，靠著短打推進、失誤、保送、接連安打，開賽一口氣打了一輪、攻下4分，3局再靠著接連安打、滾地球，多添1分保險分。

穀保家商左投林昱珉6局後援登板，9局稍微有狀況，單局被敲出5支安打，失掉3分責失分，但及時回穩沒有多掉分數，替球隊守住勝利；穀保家商完成U18東岸聯盟2連霸，潘文輝獲頒最有價值球員（MVP）、周委宏拿下打擊獎第1名，周宗志獲頒最佳教練獎。

周宗志表示，潘文輝休息3天登板投球，今天最快球速149公里、球速發揮不算差，此次東岸聯盟賽前，投手輪值就已經排定，潘文輝變化球的控制能力還需要再加強，至於林昱珉9局的狀況，可能因為比數拉開、心態有點鬆懈，才會接連被敲安打。

穀保高二野手周委宏，是備受球隊期待的內野戰力，冠軍戰單場4打數敲2安，周宗志表示，周委宏之前打富邦盃、木棒聯賽時，感覺有點跟不太上學長的腳步，表現起伏大，但此次東岸聯盟打擊、守備表現發揮的不錯，也期待他之後的表現。（編輯：陳俊碩）1090404