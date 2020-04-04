潘文輝向林昱珉學滑球 U18東岸聯盟拿MVP

（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟冠軍戰，穀保家商「火球男」潘文輝先前向隊友林昱珉學滑球，盼提高三振率收成效，今天先發5局飆6K、最快球速149公里，好投壓制平鎮高中打線，率隊奪冠、獲頒MVP。

穀保家商投手潘文輝，曾被測過最快球速破155公里，是備受矚目的青棒投手，教練團希望潘文輝再進化，透過影片觀察，發現潘文輝的變化球，包括滑球、曲球，在進壘前會有太早變化的現象，總教練周宗志表示，潘文輝讓打者揮空率不高，可能與這個原因有關係。

教練團希望潘文輝的滑球變化可以再慢一點，也持續幫他修正討論，周宗志透露，先前備戰東岸聯盟時，潘文輝與隊友林昱珉討論，林昱珉將自己滑球的握法教給潘文輝，潘文輝嘗試後，在牛棚觀察效果不錯。

潘文輝此次東岸聯盟出賽嘗試新學的滑球握法，今天冠軍戰與平鎮高中交手，先發投5局沒被敲出安打，投出6次三振，僅讓打者靠著保送上到壘包，力守不失分，好投率隊以5比3奪冠，潘文輝獲頒賽會最有價值球員（MVP）。

潘文輝表示，今天從第一局就開始催球速，但感覺沒辦將球速發揮到最好，修正投球策略，要求位置，想辦法讓打者打不好，也有不錯的結果；潘文輝表示印象中有在冠軍戰投過後援，今天先發出賽心態沒有太大的不同，想辦法幫助球隊拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1090404