國中硬聯開打 全紹凱敲生涯首轟三光勝忠孝

（中央社記者楊啟芳台北5日電）國中硬式棒球聯賽今天開打，南投縣三光國中靠著國二全紹凱的生涯首轟第1局就取得領先，終場3比2扳倒高雄市忠孝國中，拔得頭籌。

1局下傅振峰敲安打後，下一棒全紹凱轟出2分砲，三光首局就取得2比0領先。3局下方恩澤敲安打上壘，接下來全紹凱擊出安打將隊友送回本壘，三光領先來到3比0。

忠孝打線前5局受制於三光先發谷文喆，前5局僅陳彥辰擊出1支三壘安打，沒能攻下分數。直到6局上谷文喆保送首名打者陳彥辰，又遭林盛恩敲安打，2出局後廖佳慶打擊時，不但投手發生暴投，且又敲安助隊追回2分，不過最終忠孝還是以2比3落敗。

全紹凱今天敲出棒球生涯首轟，總教練蔣宗倫指出，他本來就是很有力量的選手，好幾次都差一點把球送出牆外，只差一點球感。全紹凱之前沒打過全壘打，今天直到目送球出牆才知開轟，談及敲出全壘打的感覺，他笑說：「沒想過球會出去，打全壘打的感覺很爽」。

全紹凱不只有強打能力，也是球隊的投手戰力之一。蔣宗倫表示，球隊全隊都是投手，國中時期球員還不會定型，多練一點能力也能提升。蔣宗倫說，今天不只全紹凱，全隊打擊其實都不錯，但可能是因為第一天比賽，還抓不太到球點。

全紹凱欣賞能攻能守的中信兄弟球員張志豪，目前雖兼備投打，但未來傾向往打擊發展。首次進軍國中硬式聯賽，全紹凱說，球隊打擊是最有優勢的特點，希望可以幫球隊拿冠軍。（編輯：方沛清）1090405