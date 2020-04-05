SBL賽森狂轟48分　九太擊敗裕隆止4連敗

第17季超級籃球聯賽（SBL）5日在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心持續開打，晚間由高雄九太以102比90擊敗裕隆納智捷，九太洋將賽森（中黃衣）單手灌籃得分，全場共為九太貢獻48分。中央社記者林俊耀攝 109年4月5日

（中央社記者龍柏安台北5日電）高雄九太科技洋將賽森今天攻下SBL本季單場最高的48分，其中光在下半場就轟下30分，也成了對手最大的痛，終場九太以102比90擊敗裕隆納智捷，終止了近來的4連敗。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在新莊皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行2場比賽，聯盟墊底的九太，逮到裕隆只剩單洋將的弱點迎頭痛擊，在下半場拉開差距，成功扳倒對手取得下半季的第2勝。

賽森（Franklin Session）出手39次，命中19球，賽後他承認，這是他生涯單場出手最多的一次，「我有這麼多的攻擊機會，要感謝隊友的防守。」他並透露，全場飆下48分也追平他個人職業生涯單場最高得分。

裕隆大洋將布拉（Sim Bhullar）昨天和璞園之戰在首節最後2分15秒，與洋將賈西亞（Charles Garcia）發生肢體衝突，兩人都遭禁賽2場，今天裕隆僅剩小洋將基恩（Marcus Keene）獨撐，他也攻下全隊最高的35分，可惜沒能率隊贏球。

第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽，5日晚間由裕隆納智捷與高雄九太交手，儘管裕隆洋將基恩（藍衣）全場狂飆35分，仍無法助球隊奪勝，終場以90比102吞敗。中央社記者林俊耀攝 109年4月5日

賽森和基恩場上火力齊揚，賽森強調，他沒有刻意和對手較勁，不過他也說：「基恩是個很好的球員，也是攻擊性很強的球員，不過我只專注在籃球上。」

裕隆執行教練李啟億賽後表示，上半場的區域防守，就是希望讓對手多投外線，把傷害降到最低，無奈下半場對方無論是外圍投射，還是切入撕裂都得心應手。他承認：「今天就是守不住賽森。」

對於布拉遭禁賽一事，李啟億則強調，已有向籃協反映球團有異議，不過籃協表示，依照慣例會先通知球隊，之後再補公文，「籃協說禮拜一要開會，就看會不會有其他不一樣的判決。」

李啟億認為，就算球場上發生衝突，也有先、後順序，以及動作危險性的比較，「我認為這不應該是採用相同的罰則。」（編輯：管中維）1090405