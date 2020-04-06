確診染疫想不開 法甲漢斯隊醫自盡

（中央社法國漢斯5日綜合外電報導）法國足球甲級聯賽漢斯隊今天悼念長期擔任隊醫的龔薩雷茲辭世。龔薩雷茲是在染上2019冠狀病毒疾病後自殺。

漢斯隊（Reims）發佈的聲明說：「天人同悲，漢斯隊為龔薩雷茲（Bernard Gonzalez）落淚。」

漢斯市市長侯必內（Arnaud Robinet）告訴法新社，他已得知現年60歲、在漢斯隊工作超過20年的龔薩雷茲自殺消息。

「我被告知，龔薩雷茲醫師留下遺書，提到他的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性反應。」

侯必內說：「我因他的死感到震驚，因為他是我認識很多年的人。不只是因為他是隊醫，更是因為他是漢斯當地許多人的醫生，龔薩雷茲因為他的為人和專業而為人熟知。」

「他會被足球大家庭和那些曾在漢斯當地見過他的人懷念」

一名醫界人士也向法新社證實死者確留有遺書，但他感覺龔薩雷茲「兩天前還好端端的」。

漢斯隊主席凱佑（Jean-Pierre Caillot）表示，他對這個消息「大感震驚」。

凱佑說：「這次疫情狠狠打擊了漢斯，而一個在個性和體育專業都屬上乘的人離開了我們。」

法國已有超過8000人因為2019冠狀病毒疾病辭世。（譯者：陳亦偉/核稿：陳亦偉）1090406

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