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NBA停賽期未鬆懈 暴龍公鹿先備戰季後賽

最新更新：2020/04/07 13:11

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）美國職籃（NBA）持續停賽，已取得季後賽門票包括密爾瓦基公鹿、多倫多暴龍仍繼續為季後賽備戰，其中公鹿已鎖定季後賽可能對手，針對魔術、籃網隊進行情蒐。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續延燒，NBA賽事受疫情波及而停賽，儘管先後傳出多個版本，像是本季剩餘賽事閉門開打或直接進入季後賽，但至今都未定案，針對復賽時間，NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，至少在5月前不會做出決定。

公鹿隊在停賽前苦吞本季首度3連敗，但仍以53勝12敗，穩居東區龍頭寶座，暴龍隊則以46勝18敗，暫居第2，排名第3的波士頓塞爾蒂克43勝21敗，3隊都已取得季後賽入場券。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）表示，他已經花了一些時間研究季後賽可能的對手，包括布魯克林籃網、奧蘭多魔術以及其他東區的球隊。

暴龍隊本季尋求衛冕，總教練納斯（Nick Nurse）透露，早在3月1日就開始展開季後賽備戰計劃，並將任務交付給教練團內的成員，而教練團也準備了一部數小時的影片，涵蓋相關細節內容。

納斯喊話，將盡一切努力，以應付各種可能的狀況，以捍衛二連霸的頭銜。

公鹿隊和暴龍隊針對季後賽都已展開行動，儘管NBA距離復賽仍遙遙無期，但塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）認為，若要復賽，因已一段時間未比賽，需給球員2至3週時間進行調整，「如果要直接進入季後賽，我們需要調整至最佳狀態才能參賽」。（編輯：張雅淨）1090407

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