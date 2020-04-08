國際田總凍結排名 台將想拚奧運達標得等12月

（中央社記者黃巧雯台北8日電）國際田徑總會（IAAF）宣布，自今年4月6日起至11月30日止，將凍結世界排名與達標系統，預計12月1日起重新開放，台將想拚奧運達標得再等等。

選手在上述近8個月期間的比賽成績，將不被列入世界排名計算，即使達標也不算數，唯獨破世界紀錄的成績會被認可。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，原訂今年7月登場東京奧運，延期一年，國際奧林匹克委員會（IOC）日前已敲定新的資格賽時程，各單項運動資格賽最晚得在2021年6月29日前結束。

受到武漢肺炎疫情影響，不少體育賽事順延或取消，國際田徑總會表示，將在全球情勢恢復正常的情況下，預計12月1日重新開放達標系統，除了馬拉松與50公里競走的達標截止期限到2021年5月31日止，其餘田徑項目則是到2021年6月29日止。

值得注意的是，原先已取得奧運門票的選手，仍保有參賽資格，而東京奧運達標期間自2019年起計算，扣除中斷的8個月，選手比原先還多了4個月時間衝刺。

台將目前在田徑項目部分，僅「黃金右臂」鄭兆村取得奧運門票，而「台灣欄神」陳奎儒、「跨欄王子」陳傑過去在男子110公尺跨欄、400公尺跨欄項目，都曾僅差0.02秒就達到奧運門檻。

國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）表示：「我相當感謝運動委員會協助，考量近期各國旅行以及邊界限制，委員會相信這段時間暫停開放達標系統，除了可給選手更多時間準備外，也符合公平性。」

考量一系列田徑賽事紛紛喊卡，國際田徑總會除了調整奧運達標期間外，同時還宣布50%總會員工將休長假，但休長假的員工，仍可領有全薪。（編輯：張雅淨）1090408