中職開幕戰桃猿卡本特先發 將投出全球職棒第1球

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中華職棒31年球季明天開打，樂天桃猿隊接手後首戰由具大聯盟資歷的洋投卡本特先發。受疫情影響，中職率先開打，卡本特將投出今年全球職棒第1球，他說：「會一直記在心中」。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，美職、日職、韓職開打日期不斷延後，中華職棒將於明天在桃園棒球場率先開打，不僅球迷、球員期待，也吸引各國媒體關注。

樂天桃猿隊接手球隊首年，迎來中職最冷清開幕戰、例行賽閉門開打，但總教練曾豪駒對於即將到來的開幕戰很期待，直言：「我們很幸運」。

樂天桃猿隊接手後別具意義的首場比賽，由洋投卡本特先發，卡本特在中職一軍官辦熱身賽總計出賽3場（2場先發），投12局失掉4分責失分，防禦率3，戰績2勝；在二軍例行賽出賽先發3場，防禦率1.76。

曾豪駒表示，卡本特從春訓到現在狀況都維持的不錯，防禦率、控球和壓制力都有發揮水準，所以決定將開幕首戰交給他。

對於扛起開幕戰先發，卡本特表示很期待，大家都準備很久，因為疫情的影響，美職開打日期未定，甚至有可能縮短球季，中華職棒可以順利開打，自己成為今年度全球職棒投出第一球的投手，「很榮幸，也很特別，會一直記在心裡」。

桃猿隊開幕首戰將與中信兄弟隊交手，兄弟在一軍官辦熱身賽、二軍例行賽都展現可怕長打火力，卡本特不擔心，透露因為去年動過手術，在春訓時出賽調整，主要著重身體機制，觀察打者喜好、思考對決策略，明天例行賽首戰，將會盡最大的努力拿出好表現。（編輯：吳協昌）1090410