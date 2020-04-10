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桃猿林逸翔首度開季一軍 對比賽掌控度更好

最新更新：2020/04/10 16:36
中華職棒31年球季11日將開打，樂天桃猿隊具旅美資歷的左投林逸翔首度一軍出發，他10日受訪表示，無論定位如何，都盼能在一軍站久一點。中央社記者謝靜雯攝　109年4月10日
中華職棒31年球季11日將開打，樂天桃猿隊具旅美資歷的左投林逸翔首度一軍出發，他10日受訪表示，無論定位如何，都盼能在一軍站久一點。中央社記者謝靜雯攝　109年4月10日

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職31年球季明天開打，樂天桃猿隊具旅美資歷的左投林逸翔首度一軍出發，他表示在二軍時就不斷模擬一軍狀況，今年對於比賽掌控度更好，無論定位如何，盼在一軍站久一點。

中華職棒今天公布開季一軍26人名單，樂天桃猿隊帶25人，包括投手林逸翔、江國謙、蘇俊璋，野手成晉、馮建庭，都是首度開季一軍出發。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，從林逸翔春訓準備、比賽登板觀察，他今年投球狀況更穩定，對於左打的壓制力有很大的進步，也是牛棚中備受期待的左投戰力。

林逸翔具有美國職棒小聯盟資歷，2017年加入中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），但這幾年一軍出賽機會並不多，目前一軍累積9場出賽，沒有勝敗成績。

中職生涯首度開季一軍出發，林逸翔表示，希望維持熱身賽好的感覺，把春訓的準備發揮出來，心情很興奮也很緊張，雖然少了球迷，但過去在二軍球迷也不多，沒有太大的差別，「有球迷可能會更亢奮，沒有球迷則能更冷靜，上場就是盡力表現」。

林逸翔自評今年最大的進步是對於比賽的掌控度，以前出賽會很緊張，今年更能調整好心態，先前在二軍教練團也有給功課，要他設想一軍比賽可能發生的狀況，把二軍比賽當作一軍出賽，對於心態上的調整有很大的幫助。

中職生涯首度開季一軍出賽，過去在二軍球團給的定位是先發投手，此次一軍任務是中繼登板，對林逸翔來說也是挑戰，林逸翔有詢問陣中其他資深投手群，了解中繼可能會面對什麼狀況，要怎麼應對，談起對今年球季的期待，林逸翔笑說，前兩年上到一軍都沒辦法待很久，「今年希望站穩一軍，多點出賽數、能對球隊有貢獻」。（編輯：張芷瑄）1090410

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