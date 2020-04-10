中職開幕戰兄弟推羅傑斯先發 對決桃猿卡本特

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒將於明天開打，由樂天桃猿交手中信兄弟，兄弟由新科教頭丘昌榮領軍；聯盟今天也公布雙方先發投手，將上演卡本特、羅傑斯洋投對決，羅傑斯是兄弟本季新洋投。

中華職棒將於明天在桃園棒球場點燃戰火，為全世界最早開打的職棒，由樂天桃猿交手中信兄弟，桃猿隊派出卡本特先發，兄弟也是推出洋投，由羅傑斯先發。

羅傑斯為本季兄弟新洋投，曾在2013年效力美職藍鳥隊時，與兄弟二軍投手教練王建民同隊過。羅傑斯2015至2016年在韓國職棒韓火鷹隊發展，2018年則是效力韓職耐克森英雄隊，總計3年出賽29場皆為先發，拿下13勝9敗，防禦率3.58。

羅傑斯本季在官辦熱身賽出賽4場、投15.1局，拿下2勝0敗，防禦率4.70；二軍開打後在3月28日出賽過1場，先發對桃猿隊二軍，投7局被敲出8支安打，送出4次三振，失2分。

中華職棒今天已經公布各隊26人開季名單，兄弟本季由新科總教練丘昌榮領軍，高宇杰、張志強、江坤宇、陳文杰等人是首次入選開季名單，近2年在一軍機會不多的許基宏，也獲得開季一軍的機會。（編輯：方沛清）1090410