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TOTO盃少棒南投縣晉4強 台中高雄搶門票

最新更新：2020/04/13 17:53

（中央社記者謝靜雯台北13日電）TOTO盃少棒賽B組勝部賽事，南投縣今天與台中市交手，南投縣兩任投手馬古雲、蔡靖聯手壓制，封鎖台中市打線，開路先鋒甘睿頡開轟，率隊以10比0、5局拿勝，搶下4強門票。

109年TOTO盃全國少棒錦標賽為小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，比賽採雙敗淘汰制，今天B組勝部賽事，南投縣與台中市隊交手。

南投縣隊先發投手馬古雲投3.1局被敲3支安打，投出4次三振，蔡靖接手後援1.2局，沒被敲出安打，兩人聯手壓制台中市隊打線，沒有失掉分數。

南投縣隊開賽就有攻勢，首棒甘睿頡首局首打席敲出陽春砲，幫助球隊打出氣勢，3局南投縣隊靠著失誤、甘睿頡二壘打、保送、陳柏安適時安打，單局再添3分。

南投縣隊5局再起攻勢，單局5安、2保送，一口氣攻下6分，提前拿下比賽勝利，開路先鋒第一棒甘睿頡單場4打席上壘率百分百，敲出3支安打都是長打，包括1轟、2支二壘打，貢獻2分打點，另選到1次保送。

B組敗部賽事高雄市隊今天與新北市隊交手，高雄市隊打線發揮，全場敲出20支安打，洪祈恩首局敲出2分砲，今天單場敲出2安貢獻5分打點，陳品皓也有單場4安2打點好表現，高雄市隊終場以20比6、5局拿勝。

南投縣隊拿下B組勝部冠軍、晉級4強，台中市隊輸球落入敗部，明天最後機會將與高雄市隊交手，勝隊晉級4強、敗隊淘汰。（編輯：張雅淨）1090413

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