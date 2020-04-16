NBA出櫃首人柯林斯 稱染疫之苦如挨拳王重擊

（中央社紐約15日綜合外電報導）感染2019冠狀病毒疾病的首位NBA出櫃球員柯林斯（Jason Collins），形容染疫的痛苦，彷彿挨了前重量級拳王泰森一記重拳。

前美國職籃NBA球員柯林斯（Jason Collins）告訴「紐約每日新聞」（New York Daily News）記者（Stefan Bondy）說：「那就好像我被泰森（Mike Tyson）揍了一拳，如泰森全盛時期出拳的力道，正中我的心臟。」

柯林斯表示，在確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的第9天，他很擔心自己會心臟病發，因此隔天就入住醫院，醫生告訴他，當病毒數量大增時，「就會是那樣」。

他說：「這絕對是我這輩子病得最重的時候。」

柯林斯表示，他覺得他和他的男友葛林（Brunson Green）是在上個月到紐約時感染病毒，當時他是「布魯克林籃網之傲夜」（Brooklyn Nets' Pride Night）活動的特別來賓，在那之後，籃網宣布隊上有4名球員篩檢結果呈陽性。

他也透露，自己從染病又康復的麗塔威爾森（Rita Wilson）及她的丈夫湯姆漢克斯（Tom Hanks）身上獲得鼓舞。

他說：「當我看到她時，…，她看起來明顯好多了，一、兩天後，就有他們宣布好轉消息。所以，那就是我的希望所在，我也在找尋滿懷希望的故事，他們倆絕對給了我幫助…。」

柯林斯是NBA第一個公開表明自己是男同性戀的球員，2001-2002年球季進到聯盟，穿過籃網、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、亞特蘭大老鷹、波士頓塞爾蒂克、華盛頓巫師等隊球衣，直到2013-2014年球季退休。

他生涯平均每場比賽可拿3.6分、3.7籃板。

至於NBA，本季賽事在3月11日猶他爵士大個兒戈貝爾（Rudy Gobert）確診不久後就暫停至今。之後，新聞又透露了一些篩檢結果呈陽性球員，包括密契爾（Donovan Mitchell）、杜蘭特（Kevin Durant）、史瑪特（Marcus Smart）。NBA本季剩餘比賽，目前仍不知道何時會恢復進行。（譯者：李晉緯/核稿：劉學源）1090416