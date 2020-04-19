疫情癱瘓職網 喬科維奇號召大咖相助低排名球員

（中央社巴黎18日綜合外電報導）塞爾維亞籍網壇一哥喬科維奇今天表示，他和西班牙紅土好手納達爾、瑞士名將費德瑞將提供援助，幫助那些因為武漢肺炎癱瘓比賽而面臨困境的排名較低球員。

目前世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）今天在社群平台Instagram對瑞士籍好友兼對手瓦林卡（Stan Wawrinka）說：「幾天前我和費德瑞（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）談過這件事。」

喬科維奇說：「我們長時間討論網球界未來及將會發生的事，我們如何能做出貢獻，特別是幫助排名較低的選手，他們顯然處境最艱苦。」

他表示：「世界排名200到250名之間的大多數球員，更別說是700名或1000名的球員，並未獲聯盟支持，也沒有贊助商。他們完全靠自己，沒有人管他們」。

喬科維奇說：「世界排名在200到250名之間的球員，特別是到700名的選手...現在正考慮離開網球界」。

他說，球員、世界職業網球協會（ATP）和4大滿貫賽事「將齊力捐出一筆球員救助金，由ATP發放。」

喬科維奇估計：「看起來，希望會有300萬美元到450萬美元之間的資金可分配」。

他說，這筆錢可能來自賽季末世界巡迴年終賽（World Tour Finals）的獎金，也可能來自頂尖選手最後的分紅。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090419