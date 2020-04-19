更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡
證券

武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點
運動

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...
一週大事

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

索沙觸身球砸郭嚴文 悍將桃猿板凳清空爆衝突

最新更新：2020/04/19 20:51
中職樂天桃猿隊19日在主場桃園棒球場與富邦悍將隊交手，4局下悍將投手索沙對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文（圖），兩隊板凳清空，發生肢體推擠。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職樂天桃猿隊19日在主場桃園棒球場與富邦悍將隊交手，4局下悍將投手索沙對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文（圖），兩隊板凳清空，發生肢體推擠。中央社記者張新偉攝　109年4月19日

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）樂天桃猿隊與富邦悍將隊今天交手場上狀況多，4局上桃猿懷疑悍將使用未經聯盟認證球棒，4局下悍將投手索沙對郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空、有肢體推擠。

中華職棒樂天桃猿隊在主場桃園棒球場與悍將隊交手，4局上半悍將隊林宥穎打擊時，桃猿隊野手郭嚴文提醒捕手林泓育，悍將隊上一棒打者林哲瑄棒子可能有疑慮，經過桃猿隊抗議後，比賽暫停，經過主審檢查，棒子沒有認證問題。

4局下半桃猿隊郭嚴文上場打擊，悍將隊先發洋投索沙對郭嚴文連投3顆壞球，悍將捕手林宥穎不斷回頭看向桃猿隊休息區，索沙第4球直接砸在郭嚴文身上，兩隊板凳清空，索沙動手推從休息室跑上場的桃猿隊投手陳禹勳。

今天比賽桃猿隊首局靠著林立二壘打、陳俊秀安打先馳得點，悍將隊2局林哲瑄適時安打、送回追平分，桃猿5局再靠著林智平二壘打、成晉適時安打，取得2比1領先。（編輯：方沛清）1090419

中職樂天桃猿隊與富邦悍將隊19日交手場上狀況多，4局下悍將洋投索沙（Henry Sosa）（後中）對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職樂天桃猿隊與富邦悍將隊19日交手場上狀況多，4局下悍將洋投索沙（Henry Sosa）（後中）對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職樂天桃猿隊與富邦悍將隊19日交手場上狀況多，4局下悍將洋投索沙（Henry Sosa）（左2）對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空、有肢體推擠，索沙動手推從休息室跑上場的桃猿隊投手陳禹勳（左3）。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職樂天桃猿隊與富邦悍將隊19日交手場上狀況多，4局下悍將洋投索沙（Henry Sosa）（左2）對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空、有肢體推擠，索沙動手推從休息室跑上場的桃猿隊投手陳禹勳（左3）。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中華職棒19日在桃園球場進行Rakuten桃猿隊與富邦悍將隊賽事，1局下桃猿陳俊秀敲出中外野方向一壘安打，帶有1分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中華職棒19日在桃園球場進行Rakuten桃猿隊與富邦悍將隊賽事，1局下桃猿陳俊秀敲出中外野方向一壘安打，帶有1分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中華職棒19日在桃園球場進行Rakuten桃猿隊與富邦悍將隊賽事，2局上悍將林哲瑄敲出左外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中華職棒19日在桃園球場進行Rakuten桃猿隊與富邦悍將隊賽事，2局上悍將林哲瑄敲出左外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中華職棒樂天桃猿隊與富邦悍將隊19日在桃園棒球場交手，4局下悍將投手索沙對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空，有肢體推擠衝突。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中華職棒樂天桃猿隊與富邦悍將隊19日在桃園棒球場交手，4局下悍將投手索沙對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空，有肢體推擠衝突。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報