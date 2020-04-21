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A-Rod傳想當大都會老闆 與未婚妻翹臀珍籌資購股

最新更新：2020/04/21 14:14

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，前美國職棒大聯盟MLB洋基球星A-Rod羅德里格斯和明星未婚妻珍妮佛羅培茲正在籌措資金，準備收購MLB球隊紐約大都會股份。

根據報導，羅德里格斯（Alex Rodriguez）和「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）已聘請摩根大通（PMorgan Chase）協助他們籌募購買大都會可能需要的資金。

大都會現任老闆威爾彭（Fred Wilpon）2月差點以26億美元（約新台幣780億元）將球隊80%股權賣給億萬富豪柯恩（Steve Cohen），但因威爾彭在售出球隊股份後仍想保有5年控制權，導致雙方交易破局。

現年63歲的柯恩2012年以4000萬美元買下大都會8%股份。

大都會目前透過美國獨立精品投資銀行艾倫公司（Allen & Co.）尋覓潛在買家。

根據報導，羅德里格斯和珍妮佛羅培茲資產合計約7億美元（約新台幣212億元）。

財經雜誌「富比世」（Forbes）估算，大都會價值達24億美元，在MLB球隊中名列第6，前5名是紐約洋基（50億美元）、洛杉磯道奇（34億美元）、波士頓紅襪（33億美元）、芝加哥小熊（32億美元）和舊金山巨人（31億美元）。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1090421

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