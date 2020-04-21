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中職富邦悍將投手輪值 蔡明晋游霆崴爭5號先發

最新更新：2020/04/21 19:36
中職富邦悍將隊開季洋投狀況多，本週5場比賽，除了原先在輪值中的江國豪、陳仕朋外，本土投手由蔡明晋（圖）、游霆崴爭第5號先發。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年4月21日
中職富邦悍將隊開季洋投狀況多，本週5場比賽，除了原先在輪值中的江國豪、陳仕朋外，本土投手由蔡明晋（圖）、游霆崴爭第5號先發。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年4月21日

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊開季洋投狀況多，4名洋將的羅力、包林傑2人都還沒辦法正常出賽，本週5場比賽，除了原先在輪值中的江國豪、陳仕朋外，本土投手由蔡明晋、游霆崴爭第5號先發。

中職富邦悍將隊開季連贏2場，但接著與樂天桃猿隊交手，吞下3連敗，悍將隊總教練洪一中先前就表示，目前陣中4名洋投2人出狀況，羅力雖然上週有進牛棚練投，但是恢復進度還是不明確，投手與打者不同，如果沒有百分百準備好，很難上場比賽。

悍將隊目前先發輪值中的洋投僅有索沙和伍鐸，但伍鐸上一場先發出賽表現並不理想，先發輪值中的本土投手有江國豪、陳仕朋。洪一中表示，江國豪、陳仕朋上週出賽表現都算不錯，會繼續留在先發輪值中，至於第5號先發投手，將由蔡明晋、游霆崴二擇一。

35歲的蔡明晋算是投手群中老經驗球員，但近年都是後援出賽，上一次一軍先發出賽已經是2018年9月30日，本季二軍例行賽先發出賽2場，上一場二軍例行賽先發出賽，投5局被敲6支安打，投出3次三振，失掉2分非責失分。

洪一中表示，觀察蔡明晋二軍先發，球速發揮的不錯；對於可能回到先發出賽，蔡明晋表示，不論定位，上場就盡力幫助球隊。（編輯：方沛清）1090421

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