轉播樂天桃猿隊賽事至全球 桃園補助200萬

（中央社記者葉臻桃園22日電）中華職棒領先全球開打，桃園市長鄭文燦表示，已和樂天桃猿隊、負責轉播的ELEVEN SPORTS協商，提供約新台幣200萬元的製播補助，轉播一個球季約60場的賽事，預計5月1日播出。

為了推廣中職到國際，ELEVEN SPORTS在上週樂天桃猿5連戰提供英語轉播，官方Twitter也在15日同步直播樂天桃猿主場首戰，對上作客的統一7-ELEVEn獅隊；Twitter上累積近65萬人次觀看。

鄭文燦今天上午主持桃園市政府防疫專案會議、市政會議，聽取各局處匯報。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，已請市府和樂天桃猿隊、負責轉播的ELEVEN SPORTS協商，由市府提供約200萬元的製播補助，轉播一個球季大約60場的賽事。

鄭文燦表示，補助製播費主要為了英語播報員，希望能在ELEVEN SPORTS的官方Twitter轉播，讓美國球迷也能看到，屆時也希望能放上部分介紹桃園的片段，預計5月1日播出。

桃園市政府教育局表示，各校園室內外空間今天起暫停借用至7月14日；校園戶外場地暫停開放市民運動部分延至5月底，社區大學及樂齡學習中心也暫停所有課程至5月底，鄭文燦則現場裁示，將5月底延至6月底。

桃園市政府衛生局表示，截至4月21日桃園市違反居家隔離、檢疫案件共計71件，違反情節多為外出用餐、處理私事，已裁罰57件，累計裁罰金額新台幣1439萬元；已有24人繳納罰鍰共計450萬元。

鄭文燦裁示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，桃園決議在娛樂稅部分減徵30%，每月稅損213萬元；桃園市政府消防局表示，消防局21日晚間執行第2批湖北類包機勤務，有後送1名類似病患就醫。（編輯：李錫璋）1090422