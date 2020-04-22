更多編輯台推薦新聞：
油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

武漢肺炎全球最新情報 4/22

武漢肺炎全球最新情報 4/22

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
直播／敦睦艦隊新增1例確診 群聚累計28人
首頁 / 運動

德甲預計5月初復賽 提閉門開踢等計畫

最新更新：2020/04/22 13:08

（中央社柏林22日綜合外電報導）德國足球當局準備在4月23日宣布德甲在5月9日開始閉門踢的復賽計畫。但在疫情蔓延之時，可能的復賽面臨一些反對的聲音。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的政府正逐步鬆綁全國性限制，並恢復德國足球甲級聯賽（Bundesliga）的賽事。德甲的比賽因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，在3月13日暫停，復賽將可為狂熱於足球的德國提振士氣。

這將讓德甲成為第一個復賽的歐洲頂級聯賽。

德國禁止舉辦大型活動直到8月31日，但足球賽能在沒有觀眾，也就是在德國被稱為「幽靈之戰」的情況下恢復進行。德國有比其他歐洲國家更好的篩檢能力，球員可以常態性的接受檢驗。

18支球隊已經恢復訓練3週時間，儘管是在小團體中、即便是在球場上，仍須保持社交距離。

德甲已從政界人士獲得正面回應，接下來將在23日的球隊視訊會議中，將準備解決一些細節上的問題。

梅克爾和地方上的各邦代表，可能會在4月30日的會議上做出最後的批准。

德甲殷切期盼賽季能在6月30日前踢完，以確保下一筆價值約3.26億美元的電視轉播權利金能進帳。

這筆現金能讓部分球隊生存下來，據報德國最高兩級聯賽中的36隊裡，有13隊瀕臨破產邊緣。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090422

延伸閱讀
憂過早解除封鎖 英國央行總裁籲審慎考量疫情衝擊全球 G20檢討衛生體系弱點疫情讓韓國職棒延後開打 韓媒爆5/1復賽

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報