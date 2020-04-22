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羽球國家隊訓練開新課表 踢足球練體能

最新更新：2020/04/22 20:10

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣羽球一哥周天成、雙打好手王齊麟、李洋，這回手中不拿球拍，而是較量起腳下功夫，罕見地踢起足球，其實這是羽球國家代表隊，近來日常訓練的一環。

中華羽球代表隊今年3月中結束全英羽球公開賽返台後，因陪練員感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），全隊都得接受為期14天的自主健康管理，球員在清明連假前，陸續回到高雄國家運動訓練中心操練。

中華羽球代表隊總教練蔡佳欣坦言，結束隔離、回到國訓中心後，第一步就是重新堆疊球員體能，因此近期訓練量很大，也造成不少選手反映身體有些疲勞。

為讓訓練增添趣味並達到效果，因此教練團決定，將部分課表從室內羽球場拉到戶外，包括足球、飛盤等，都成了訓練一部分。

羽球選手踢起足球，李洋就說：「我蠻喜歡踢足球的，畢竟這是我印象中，近2、3年來的第一次，過去因為都在比賽，怕踢球容易受傷，所以沒機會可以踢。」

雖然踢足球只是「特殊」訓練的一環，不過球員仍紛紛使出渾身解數，李洋笑說：「我們很認真在踢，一方面是好好踢才能達到訓練效果，另一方面是比賽的一種氛圍，不想被對手輕易進球的感覺。」（編輯：張芷瑄）1090422

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