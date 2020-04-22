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陳俊秀延長賽敲關鍵安 桃猿奪開季6連勝[影]

最新更新：2020/04/23 00:03
影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，樂天桃猿與中信兄弟9局結束後以2比2戰至延長賽，10局上陳俊秀敲出超前安打，單場演出4安，幫助桃猿隊最終以3比2奪下開季6連勝。

2局上陳俊秀擊出內野安打後，朱育賢、劉時豪又接連敲安打，桃猿隊先馳得點；4局上林泓育敲安打後，靠著投手暴投上二壘，陳俊秀補上安打，桃猿隊再添1分，取得2比0領先。

桃猿隊先發投手卡本特主投6.2局，被敲5支安打，僅出現1次保送，飆出7次三振，無失分。雖然7局下卡本特在2出局、滿壘時退場，不過接替的黃子鵬上來三振掉林書逸，幫助球隊化解危機。

兄弟8局下展開反攻，岳東華選到保送、詹子賢遭觸身球後，林智勝敲出二壘安打，帶有1分打點，之後周思齊再1打點敲安打，追平比分。

雙方戰至延長賽，10局上林立敲安打後，利用捕逸上二壘，接著陳俊秀敲關鍵安打，送回超前分，終場桃猿就以3比2擊退兄弟，奪下開季6連勝。勝投由第3任投手王躍霖拿下，單場MVP則是5打數敲4支安打，還送回超前分的陳俊秀。

兄弟先發投手廖乙忠投滿7局，被敲9支安打，沒有出現保送，送出7次三振，僅失2分，演出優質先發，不過沒有得到隊友火力支援，無關勝敗。（編輯：劉學源）1090422

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