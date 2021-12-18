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舒治浩富邦U18好投勝 挑戰職棒教頭給建議

2021/12/18 12:55（12/18 21:48 更新）
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新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰18日在新莊棒球場舉行，台北市隊投手舒治浩（前）8.1局失1分、優質先發，率隊拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰18日在新莊棒球場舉行，台北市隊投手舒治浩（前）8.1局失1分、優質先發，率隊拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日
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（中央社記者謝靜雯新北18日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰，台北市隊投手舒治浩8.1局失1分、優質先發，率隊拿下季軍；台北市隊總教練李杜宏為舒治浩設高標，要挑戰職棒不能只有球速、還要有控球。

富邦U18棒球賽季軍戰今天在新莊棒球場舉行，台北市隊與新北白隊交手，台北市隊派出陣中王牌投手舒治浩先發，雖然首局被敲三壘打、再被敲出安打掉分，但比賽後半段越投越穩。

舒治浩今天總計用107球投8.1局，被敲6支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，投到用球數達限制退場，好投壓制，幫助球隊以2比1擊敗新北白隊、拿下季軍。

台北市隊總教練李杜宏賽後受訪卻認為舒治浩今天表現「平平」，李杜宏解釋，舒治浩目前最快球速可以投到147公里，可能也因此只想著要用速度取勝、好球率偏低，舒治浩球路很多，如果可以搭配使用，用球數可以更精簡。

李杜宏表示，147公里就高中生球員來說是不錯的球速，但不能只想著要三振對方，這是需要改進的部分，還需要有控球、決勝武器球，這都是他未來要挑戰職棒需要加強的地方。

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舒治浩也明白自己的缺點，教練有提醒重心和揮臂，如果太想要催球速，很容易身體會硬掉；舒治浩有挑戰職棒的目標，希望控球、續航力可以再更好，還想要加強兩好球之後武器球的準度。

舒治浩目前除了直球外，有彈指球、滑球、變速球、二縫線和伸卡球，他表示最有信心的是彈指球，沒有特別去請教誰，自己試著投一投就投出來了；舒治浩笑說，自己的身高應該沒辦法再長了，希望吃壯一點、球速應該可以再提升。（編輯：陳政偉）1101218

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