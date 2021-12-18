篩檢陰性警報解除 衛斯布魯克解封

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人後衛衛斯布魯克被移出聯盟有關COVID-19健康暨安全條例的受限名單，可在對明尼蘇達灰狼的比賽上場。

體育電視頻道ESPN報導指出，衛斯布魯克（Russell Westbrook）在脫離名單後，從達拉斯飛到明尼阿波利斯。

湖人15日歷經延長，以107比104擊敗達拉斯獨行俠，衛斯布魯克在賽後因觸發聯盟有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的健康暨安全條例，被放進不得出賽的名單。

33歲的衛斯布魯克兩度接受篩檢呈現陰性，因此從名單中移出。本季衛斯布魯克打了29場比賽，平均每戰可有19.6分、8.4助攻、7.8籃板的成績。

湖人也循NBA「困境豁免」（hardship exemption）規定，正式和湯瑪斯（Isaiah Thomas）簽下10天短約。

32歲的湯瑪斯，NBA生涯曾待過8隊，一共打了528場比賽，平均每場比賽可拿18.1分，他的顛峰時期是在波士頓塞爾蒂克期間，當時他曾兩度獲選參加明星賽。上季，湯瑪斯曾為紐奧良鵜鶘打了3場球，平均可獲7.7分。

湖人還有包括布萊德雷（Avery Bradley）、蒙克（Malik Monk）、芮維斯（Austin Reaves）、何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）和霍華德（Dwight Howard）等5名球員受限於防疫相關條例而無法出賽。

芮維斯是在今天賽前，才臨時被放進受限名單。

因為膝傷本季都還未出賽的的後衛能恩（Kendrick Nunn），今天也被放進防疫而不得出賽的名單中。

與此同時，腳踝有傷的亞瑞薩（Trevor Ariza）今天會待命，但只有在球隊真的人手不足時才會上場。

湖人也和布朗（Chaundee Brown）和赫夫（Jay Huff）兩名前場球員簽下雙向合約，他們也都跟著球隊到明尼阿波利斯，盼助湖人解決人手荒。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1101218