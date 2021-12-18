于煥亞飆29分本土新高 T1海神大勝中信特攻

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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神後衛于煥亞18日全場攻下29分，締造聯盟本土球員單場得分最高紀錄，率隊以108比67大勝新北中信特攻，收下3連勝。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神後衛于煥亞今天飆進7記3分球，全場攻下29分，締造聯盟本土球員單場得分最高紀錄，率隊以108比67大勝新北中信特攻，收下3連勝。

高雄海神今天主場高雄巨蛋開幕戰對決新北中信特攻，吸引8268名球迷進場，海神賽前2連勝，也是6隊中唯一1隊維持不敗的球隊。

中信特攻開賽靠著阿巴西、洋將馬龍（Marlon Johnson）、林秉聖合力飆進4記三分球，以12比4占上風，但海神于煥亞和洋將霍爾（Ferrakohn Hall）、庫薩斯（Mindaugas Kupsas）隨後聯手反擊，將首節比分逆轉為26比24。

雙方次節展開拉鋸戰，中信特攻外線手感冰冷，9投全數落空，反觀海神靠著于煥亞單節3記三分球，將比分擴大至49比42。

中信特攻第3節進攻當機，團隊命中率僅剩14.3%，而于煥亞手感持續火熱，單節進帳10分，率隊拉出25比8攻勢，成為全場勝負關鍵，海神第4節再轟下34分，最終就以41分差取勝。

高雄海神開季前2場都在客場出賽，今天回到主場首戰就拿下勝利，總教練喬伊斯（Brendan Joyce）賽後表示，團隊一開始很緊張，所幸首節之後開始漸入佳境，逐漸打出想要的感覺，他也稱讚板凳球員貢獻良多，全場拿下66分。

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高雄海神以于煥亞表現最亮眼，進帳29分、4籃板、3助攻、3抄截，得分締造本土新高紀錄，而單場7記3分球，與台啤英熊蔣淯安並列聯盟單場最多。

「今天很開心可以把勝利留在高雄。」于煥亞透露，很享受這場比賽，很久沒在這麼多人的場館打球，除了感謝球迷外，肯定球團用心打造舞台，他期許自己，未來即使手感不好，也能為球隊繼續做出貢獻。（編輯：李亨山）1101218