更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA3/300

主將高掛免戰牌 勇士不敵暴龍終止3連勝

2021/12/19 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天以119比100輕取人手不足的金州勇士，暴龍范佛利特（Fred VanVleet）以攻下27分、12助攻居首功，巴恩斯（Scottie Barnes）也貢獻21分。

勇士有幾名頂尖球員沒有上場，包括當家球星柯瑞（Stephen Curry）和葛林（Draymond Green），他們雖參加勇士這一波客場之旅，但沒有前往加拿大對決暴龍，因此勇士在三連勝後吞敗。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）選擇在10日打敗波士頓塞爾蒂克後將他們送回家，而不是讓他們冒著感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的風險出賽，還可能不得不在加拿大隔離。傷兵名單中的伊戈達拉（Andre Iguodala）等3人也被送回加州。

勇士這一波為期8天的客場之旅，在第5場對上暴龍的比賽只剩9名球員可以上場。

暴龍自9日對芝加哥公牛之戰因疫情延後以來，今天是首度上場比賽。

暴龍也在開賽前一個小時失去兩名關鍵球員。前鋒西雅坎（Pascal Siakam）和後衛班頓（Dalano Banton）都因COVID-19健康與安全協議無法上場。

勇士新秀庫明加（Jonathan Kuminga）在NBA首度先發，他攻下全隊最高、也是賽季個人最佳的26分。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1101219

延伸閱讀
柯瑞轟32分退拓荒者 勇士迎主場10連勝[影]NBA柯瑞狂飆40分 勇士7連勝擊潰公牛[影]NBA柯瑞開幕戰飆大三元 勇士開幕戰逆轉勝湖人
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀