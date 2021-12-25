T1阿巴西28分10籃板領軍 中信特攻狙擊雲豹[影]

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影片來源：T1 LEAGUE

（中央社記者龍柏安台北25日電）T1聯盟的新北中信特攻今天靠著「新台灣人」阿巴西全場猛轟最高的28分及10籃板，加上團隊防守成功壓制對手火力，終場以85比72擊敗主場首度亮相的桃園雲豹。

台灣運彩xT1聯盟（簡稱T1聯盟）今天兩地開戰，稍早由桃園雲豹在主場中原大學體育館迎戰新北中信特攻，晚間台中葳格太陽在主場以110比102險勝台灣啤酒英熊。

2週前中信特攻才在主場擊敗雲豹，如今主客互換，結局依舊不變，中信特攻不僅取得對戰2連勝，戰績以3勝3負勝率重返5成大關。

今天除阿巴西火力噴發，球隊在第2節拉出一波23比14攻勢拉開差距，全場最多取得24分領先；不過，對方在第4節吹起反撲號角，一度追到只差7分，決勝關頭又靠阿巴西的外線火力建功，才幫助球隊穩住陣腳。

阿巴西今天除拿下28分，還外帶10籃板、3助攻與2抄截，他表示，前一次出賽因陷入犯規麻煩，導致打得有些綁手綁腳，今天他僅記教訓，不輕易下手犯規，「所以後面就慢慢發揮越來越好。」

中信特攻總教練李逸驊直言，進攻端有阿巴西的出色發揮，團隊防守更是贏球關鍵，尤其是對方重點洋將的包夾防守。

贏球固然欣喜，李逸驊也點出問題，他指出，團隊僅送出12記助攻，還是太多單打獨鬥，「我認為得分多的不見得是好球員，但助攻多才是好球員，這部分我們希望回去訓練能繼續加強。」（編輯：戴光育）1101225