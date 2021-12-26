阿提諾助陣 T1台鋼獵鷹輕取雲豹奪開季首勝

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）「新台灣人」阿提諾披上台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹戰袍，今天首秀繳出25分、15籃板，幫助球隊以114比83擊敗桃園雲豹，收下隊史首勝，擺脫開季3連敗陰霾。

T1聯盟今天兩地開打，首戰由桃園雲豹在主場中原大學體育館迎戰台南台鋼獵鷹；另一場台中葳格太陽在主場台體大出戰高雄全家海神，太陽靠著洋將桑尼（Sani Sakakini）連2場扮演關鍵角色，單場斬獲31分、10籃板，率隊以93比88勝出，2連勝入袋，而海神苦吞本季首敗。

台灣籃壇期盼的歸化中鋒阿提諾（William Artino）日前完成入籍手續，20日領到身分證，並選擇加盟台南台鋼獵鷹，為球隊注入一劑強心針，上半場繳出17分、10籃板「雙十」成績，加上喬登（Jordan Chatman）挹注外線火力，助獵鷹以64比40大幅領先。

反觀雲豹亞洲外援狄安森 （Caelan Tiongson）上半場還沒打完，就累積5犯，陷入犯規麻煩。

喬登第3節連2記三分球幫助球隊拉開比分，阿提諾更上演灌籃美技，台鋼獵鷹一路領先到最後，以114比83大勝，得分首度破百，收下隊史首勝。

台鋼獵鷹3洋將發威，合力攻下75分，喬登拿下全隊最高26分，阿提諾貢獻25分、15籃板、3助攻、4，賈西亞（Chuck Garcia JR.）繳出24分、12籃板，同樣繳出「雙十」成績。

阿提諾賽後受訪時，頻頻稱讚本土球員表現很好，他指出，賈西亞與喬登讓團隊有更好地整合。

賈西亞先前為球隊陣中唯一到位的洋將，他說：「球隊加入了阿提諾、喬登2名很有經驗的球員之後，整個隊伍都充滿了能量。昨日在練習的時候就有感受到這個團隊越來越適應彼此，也越來越有向心力。」（編輯：方沛清）1101226