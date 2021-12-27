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馬刺狂轟本季最高144分 賞活塞客場10連敗

2021/12/27 12:43
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（中央社聖安東尼奧市26日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天在強生（Keldon Johnson）攻下27分帶領下，得分創本季新高，最終144比109獲勝，讓人手短缺的底特律活塞吞下客場10連敗。

路透社報導，今天這場比賽，馬刺前兩節分別轟下38分、40分，上半場打完就以78比54大幅領先。下半場開打後，馬刺持續狂飆，第3節再轟下41分，最終輕鬆收下3連勝。

此役一路領先的馬刺，陣中的莫瑞（Dejounte Murray）因為觸發NBA針對COVID-19制訂的健康暨安全條例而無法出賽。

活塞則有總教練凱西（Dwane Casey）及輪替陣容裡的11名球員缺席，他們不是受傷就是觸發防疫條例，因此只有9名球員可用。

強生攻下馬刺最高27分，替補的藍戴爾（Jock Landale）貢獻18分，伯爾特（Jakob Poeltl）、麥德莫特（Doug McDermott）分別攻下14分、13分， 貝茨-迪歐普（Keita Bates-Diop）進帳10分。瓊斯（Tre Jones）、懷特（Derrick White）分別送出11次、10次助攻。

活塞的狄亞洛（Hamidou Diallo）攻下全場最高28分，貝伊（Saddiq Bey）、賈沙（Luka Garza）分別獲得23分、20分，傑克森（Frank Jackson）則有17分進帳。

今天輸球，活塞最近18戰17敗，目前戰績5勝27負，在全聯盟墊底。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1101227

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