羽生結弦進軍北京冬奧 粉絲關切能否帶小熊維尼

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日本花式滑冰一哥羽生結弦（前）是出了名的愛小熊維尼，賽後常有粉絲丟入玩偶讓冰場下起「小熊維尼雨」。圖為羽生結弦參加2020年四大洲花式滑冰錦標賽。（圖取自twitter.com/ISU_Figure）

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本花式滑冰一哥羽生結弦是出了名的愛小熊維尼，賽後常有粉絲丟入玩偶讓冰場下起「小熊維尼雨」。隨著羽生日前確定進軍北京冬奧，也讓外界關切小熊維尼能不能跟著帶去中國。

羽生是冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主，他本月26日在日本錦標賽第6度摘冠，獲選代表日本出賽明年2月的北京冬奧，挑戰3連霸。

日本中日體育報報導，以喜愛維尼著稱的羽生獲勝後，「小熊維尼」也跟著在社群網站成為話題。玩具廠商在推特發文祝賀羽生奪冠，一併附上維尼玩具照片，寫道「維尼也很開心」。

但在舉辦北京冬奧的中國，不斷傳出因維尼長得像中國國家主席習近平，使得「小熊維尼」已成為網路管制的敏感詞。

粉絲因此紛紛在社群網站上留言，表示擔憂「羽生可以帶小熊維尼去北京冬奧嗎」、「羽生也會帶維尼去北京嗎？希望他帶去」。

羽生結弦常帶著維尼玩偶的面紙盒參加賽事，在COVID-19疫情爆發前，現場觀賽的粉絲常在羽生演出後往冰場丟入大量的維尼玩偶以示支持。（共同社）

東京體育報報導，羽生常帶著維尼玩偶的面紙盒參加賽事，在爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，現場觀賽的粉絲常在羽生演出後往冰場丟入大量的維尼玩偶以示支持，讓冰場下起「小熊維尼雨」。

雖然疫情爆發後已禁止觀眾往冰場投擲物品，仍有許多粉絲帶維尼周邊商品觀賽為羽生加油。

不過，因為中國屏蔽小熊維尼的傳言，使得粉絲關切羽生本人或粉絲能不能帶小熊維尼進入北京冬奧會場。

報導分析，首先羽生本人就有可能自己不帶維尼去北京冬奧，但這不是因為中國禁止敏感詞的傳言，而是因為奧運管制贊助企業以外的廣告與商標。事實上羽生2018年出賽平昌冬奧時，就另外帶了沒有維尼的面紙盒進場。

至於現場觀眾的粉絲方面，目前北京冬奧因為防疫已宣布不開放國外觀眾，但中國也有很多羽生的粉絲，「小熊維尼雨」的起源，可說就是來自2014年花式滑冰大獎賽（Grand Prix）的中國站賽事。

對於中國粉絲能否帶維尼進場，了解中國詳情的不具名人士分析，中國有上海迪士尼樂園，維尼很普通的存在於園內，不認為維尼有成為敏感詞；不具名的中國籍花滑相關人士也表示，北京冬奧應該不會禁止小熊維尼。

報導說，羽生宣示將在北京冬奧繼續挑戰至今無人能完成的4周半跳（4A），他能否達成目標引發外界關注，維尼的動向也同時成為注目焦點。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101228