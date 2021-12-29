曾獲貴人相助出國移訓 林郁婷為弱勢團體盡心力

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）國中3年級曾獲善心人士相助出國移地訓練，讓台灣拳擊女將林郁婷在拳擊之路獲得很大啟發，並銘記在心，她今天出席公益活動，盼為弱勢團體盡一份心力，呼籲民眾一起獻愛心。

林郁婷、「台灣蝶王」王冠閎、「亞洲貓王」唐嘉鴻等人今天擔任公益活動愛心大使，透過紅包義賣活動，為弱勢機構募集經費，王冠閎在台上與小朋友熱情互動，親自教授自由式、蛙式、蝶式動作。

林郁婷今天分享一段小故事，國中3年級那年，剛開始練習拳擊，教練看中她有潛能，想帶她出國移地訓練，但因家裡經濟壓力，她不想造成家人太大負擔，一度萌生放棄念頭。

林郁婷透露，後來在教練、老師牽線幫忙下，有善心人士贊助出國資金，讓她得以成行。

林郁婷後來在世錦賽、亞錦賽、亞運都曾拿下獎牌，她歸功於昔日那趟移地訓練，讓她得到非常大啟發，才有現在的成績。

善心人士的善舉，讓林郁婷至今難忘，她透露，後來在能力範圍內都會盡力做公益，這次也希望透過活動，為弱勢團體盡一份心，並呼籲民眾一同來獻愛心。

首次參加大型公益活動的王冠閎也相當興奮，希望透過自身力量募款，幫助更多需要的孩子。

唐嘉鴻今年東京奧運體操全能項目拿下隊史最佳的第7名，他表示，過去在接觸體操前，自己也曾有過動情況，因此瞭解家長這方面照顧的辛苦，而他透過體操實現夢想，希望能幫助小朋友，也有機會追夢。（編輯：張芷瑄）1101229