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法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
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空手道代表隊確診 王冠閎籲落實自身防疫

2021/12/29 18:15（12/29 21:51 更新）
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永達「紅包愛」公益記者會29日在台北車站舉行，「台灣蝶王」王冠閎（左）擔任愛心大使，他希望透過自身力量協助募款，幫助更多需要的孩子。中央社記者鄭傑文攝　110年12月29日
永達「紅包愛」公益記者會29日在台北車站舉行，「台灣蝶王」王冠閎（左）擔任愛心大使，他希望透過自身力量協助募款，幫助更多需要的孩子。中央社記者鄭傑文攝　110年12月29日
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣空手道代表隊赴哈薩克參賽累計13人染疫，剛結束國外賽事返台的「台灣蝶王」王冠閎今天表示，國外對於疫情可能沒那麼嚴謹，因此還是要做好自身防疫工作。

王冠閎今年11月初啟程前往歐洲，連2年征戰國際游泳聯盟（ISL），再度披上卡利神鷹隊戰袍，12月初返台，今天受邀出席公益活動。

台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加完亞洲錦標賽後返台，22人中已有13人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），王冠閎在出席一場記者會時，接受媒體聯訪時表示，可能國外對於疫情比較沒那麼嚴謹，他這次歐洲行也觀察到部分選手訓練完為了方便，不太戴口罩，因此只能確實做好自身防疫工作。

面對國際疫情升溫，東京奧運體操國手唐嘉鴻指出，教練也提醒要小心，若疫情嚴重，還是以身體健康為優先，可能會考慮取消出國參賽計畫。

拳擊女將林郁婷明年上半年規劃參加亞錦賽和世錦賽，看到近期空手道隊團員確診，她坦言，身邊的人也很擔心，而她則秉持著「既來之、則安之」的態度，落實防疫措施，避免不必要的感染。（編輯：吳協昌）1101229

「2022永達紅包愛公益記者會」29日在台北舉行，擔任愛心大使的拳擊女將林郁婷（左）出席，盼為弱勢團體盡一份心力，呼籲民眾一起送暖獻愛。中央社記者鄭傑文攝 110年12月29日
「2022永達紅包愛公益記者會」29日在台北舉行，擔任愛心大使的拳擊女將林郁婷（左）出席，盼為弱勢團體盡一份心力，呼籲民眾一起送暖獻愛。中央社記者鄭傑文攝 110年12月29日
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