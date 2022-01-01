厄力初亮相秀得分爆發力 特攻斬斷太陽2連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北1日電）T1聯盟新北中信特攻今天在第4節靠著一波9比0攻勢甩開對手糾纏，其中洋將厄力在最後6分鐘內獨拿12分，終場95比85扳倒地主台中葳格太陽，也斬斷對手的2連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天上演雙重戰，下午先由台中葳格太陽在台灣體大體育館，迎戰來訪的中信特攻，晚間則由台南台鋼獵鷹在自家，硬碰桃園雲豹。

特攻與太陽今天是本季首度交手，賽前雙方戰績都恰好達到持平的5成，因此今天兩隊都勢在必行，雙方鏖戰至第4節，特攻僅以74比73取得微幅領先。

接下來特攻拉出一波9比0攻勢，成功甩開地主太陽糾纏，且今天首度亮相的洋將厄文（Cleanthony Early），全場雖僅拿14分，不過其中就有12分是在第4節最後5分55秒內拿下，也成了拉開比數的頭號功臣。

太陽頭號殺神洋將桑尼（Sani Sakakini）賽前場均可攻下31分，在聯盟得分榜上排名第2，僅次場均可轟下34分的台灣啤酒英熊洋將士東（Diamond Stone），不料桑尼今天被徹底鎖死，全場僅9次出手命中4球，拿下本季單場新低的16分。

特攻「新台灣人」阿巴西今天攻下20分、5籃板、5助攻，外帶2次抄截，洋將馬龍（Marlon Johnson）則攻下最高的23分、12籃板與5助攻。

至於晚場台鋼獵鷹靠著歸化洋將阿提諾（William Artino）攻下41分、22籃板，搭配洋將賈西亞（Charles Garcia）也有24分進帳，終場132比113擊敗桃園雲豹，拿下對戰2連勝。（編輯：陳政偉）1110101